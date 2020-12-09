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Кабмин продлил субсидирование авиакомпаний на фоне пандемии до 10 декабря
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Кабмин продлил субсидирование авиакомпаний на фоне пандемии до 10 декабря

Кирилл Николаев

Транспорт

Правительство Российской Федерации продлило программу субсидирования авиакомпаний за выполнение вывозных рейсов во время пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующая информация опубликована в постановлении кабмина.

Согласно документу, программа субсидирования продлена до 10 декабря. До этой даты для получения субсидии авиакомпаниям необходимо предоставить необходимые документы в Росавиацию, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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