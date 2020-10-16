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Росавиация сообщила об открытии авиасообщения с Сербией и Кубой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росавиация сообщила об открытии авиасообщения с Сербией и Кубой

Вероника Кузьминова

Транспорт

Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в пятницу, 16 октября.

— В соответствии с решениями правительства РФ авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Сообщение с Японией будет возобновлено в начале ноября.

Ранее стало известно, что интерес россиян к отдыху на Кубе увеличился в 6,5 раза после объявления о возобновлении авиасообщения между странами. А информацию о полетах в Сербию начали искать в 4,5 раза чаще.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября возобновлено авиасообщение с Южной Кореей.

Читайте также: Москва и Тегеран обсудили возобновление авиасообщения

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