Интерес россиян к отдыху на Кубе вырос в 6,5 раза после возобновления полетов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Интерес россиян к отдыху на Кубе увеличился в 6,5 раза после объявления о возобновлении авиасообщения между странами. А информацию о полетах в Сербию начали искать в 4,5 раза чаще.

Не изменился интерес только к путешествиям в Японию. В эту страну также возобновились авиарейсы из России. Пока Япония не выдает россиянам туристические визы. Тем, кому все же доступен въезд в эту страну, нужно сдать тест на коронавирус и получить справку о результате ПЦР-исследования, а по приезде отсидеть на карантине две недели.

В двух других странах — на Кубе и в Сербии — требования к туристам менее жесткие. Например, балканское государство не потребует от россиян справку об отсутствии COVID-19, но только если они не приезжают из Хорватии, Северной Македонии, Болгарии и Румынии. В Сербии действует правило социальной дистанции и масочный режим, за игнорирование которого положен штраф.

На Кубе средства защиты используются только в аэропортах, в отеле они необязательны. Также не нужно заранее сдавать тест на коронавирус. ПЦР-исследование у туристов берут при въезде в страну. Одно из условий посещения Кубы — оформленная медицинская страховка, которая в случае заражения коронавирусом оплатит лечение. Заболевшего туриста смогут выпустить из медучреждения Кубы только после полного выздоровления, передает Туту.ру.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября возобновлено авиасообщение с Южной Кореей.

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