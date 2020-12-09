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Росавиация заявила о снижении пассажиропотока с начала года почти наполовину
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Росавиация заявила о снижении пассажиропотока с начала года почти наполовину

Кирилл Николаев

Транспорт

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе — ноябре 2020 года снизился к аналогичному периоду прошлого года на 46,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Росавиации, опубликованные в среду, 9 декабря.

Отмечается, что в ноябре пассажиропоток уменьшился на 48 процентов по сравнению с ноябрем 2019 года. Всего с января по ноябрь 2020 года перевезено 64,12 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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