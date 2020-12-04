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Кипр откроет въезд для российских граждан через три месяца
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кипр откроет въезд для российских граждан через три месяца

Юлия Курганова

Транспорт

Путешественники из некоторых стран, в том числе и из России, смогут прилетать на Кипр с 1 марта 2021 года. Об этом сообщается в четверг, 3 декабря, на сайте Кабинета министров республики.

Для допуска туристов из разных государств на эту дату сформировали так называемый «красный» список по уровню заражения населения COVID-19. В него вошли Россия, Египет, Ливан, Украина, Беларусь и несколько других стран.

Гражданам этих государств с весны разрешат прилетать в Ларнаку и Пафос. Тем не менее существуют определенные условия, при невыполнении которых туристов могут не допустить на Кипр.Так, путешественники будут обязаны сдать два ПЦР-теста. Один необходимо сдать за 72 часа до прибытия, а второй — в аэропорту прилета. Стоимость таких тестов будет составлять около 30-40 евро.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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