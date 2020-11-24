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Росавиация разрешила авиакомпании выполнять полеты в две страны
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Росавиация разрешила авиакомпании выполнять полеты в две страны

Ростислав Зубков

Туризм

Авиакомпания Royal Flight получила от Росавиации разрешение на регулярные рейсы в Оман и Кубу. Об этом говорится на сайте АТОР.

В приказе отмечается, что перевозчик теперь вправе выполнять по два рейса в неделю в кубинские аэропорты Кайо-Коко и Санта-Клара. Прежде самолеты летали только в Кайо-Коко.

Кроме того, компании позволили отправлять по два лайнера в неделю из Москвы в оманский Сухар и по четыре рейса из столицы РФ в Салалу.

Подчеркивается, что выданные допуски не означают, что перевозчик автоматически может приступать к работе. Ему также предстоит согласовать свою деятельность с российскими и иностранными авиавластями.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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