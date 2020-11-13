Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Казахстан, на Кубу и Мальдивы

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Россия увеличит количество рейсов на Кубу, Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба российского правительства.

Так, будет увеличено число рейсов по маршруту Москва — Нур-Султан до трех рейсов в неделю и по маршруту Москва — Алма-Ата до двух рейсов в неделю, в ОАЭ — до семи рейсов в неделю с учетом сокращения пассажиропотока в Турцию, на Кубу — до четырех рейсов в неделю и Мальдивы — до восьми рейсов в неделю, передает РИА Новости.

Также Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. Рейсы в Эфиопию будут летать по маршруту Москва — Аддис-Абеба три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва — Виктория — два раза в неделю.

Решение о возобновлении авиасообщения было принято по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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