Владимир Путин удивился росту цен на сахар и хлеб в России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин удивился росту цен на сахар, муку, хлеб и подсолнечное масло в России. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

По его словам, росту цен на соответствующие продукты не объяснишь пандемией. Он отметил, что цены на сахарный песок увеличились на 1,5 процента.

— А подсолнечное масло 23,8 процента? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия — 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента. Это-то почему? — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент России попросил вице-премьера Александра Новака доложить о переговорах по ОПЕК+.

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