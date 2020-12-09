Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+

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Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о переговорах по ОПЕК+. Об этом глава государства заявил в среду, 9 декабря, на совещании с членами правительства.

По словам Путина, Россия заинтересована в результатах переговоров в рамках ОПЕК+.

— Нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках, — цитирует Путина РИА Новости.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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