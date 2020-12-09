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Кремль ответил на слухи о наличии у Путина «кабинетов-двойников»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Кремль ответил на слухи о наличии у Путина «кабинетов-двойников»

Ростислав Зубков

Общество

Сообщения о якобы наличии у президента России Владимира Путина двух одинаковых кабинетов в разных резиденциях — это неправда и часть информационной атаки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в среду, 9 декабря.

— Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что у российского лидера есть множество кабинетов в разных городах РФ.

При этом представитель Кремля отметил, что сведения о передвижениях президента, как любого охраняемого лица, составляют гостайну.

Ранее СМИ написали, что для Путина якобы построили «кабинеты-двойники» в разных резиденциях, чтобы никто не мог понять, где он точно находится. В частности, источники отмечали сходство кабинетов в резиденции в Сочи и Ново-Огарево.

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Дмитрий ПесковВладимир ПутинКремль
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