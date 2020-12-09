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Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна быть «хорошо подготовлена». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 9 декабря.

По его словам, «встреча ради встречи» никому не нужна.

— Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. И этим занимаются помощники, но опять же им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, — цитирует Пескова РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, будет ли встреча лидеров двух стран в рамках «нормандского формата».

Представитель Кремля сообщил, что субстанцией встречи может быть только выполнение парижских договоренностей.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча
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