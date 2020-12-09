Кремль прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать последствия дефицита воды в Крыму, но они пока еще ощущаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 9 декабря.

Он отметил, что обеспечение питьевой водой Крыма — серьезный вопрос.

— Естественно, страдает и экономика этого российского региона, страдают и граждане, страдают и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, тем не менее они все равно ощущаются, — сказал представитель Кремля.

По его словам, для решения вопроса прикладываются «энергичные усилия», передает РИА Новости.

Чтобы разрешить ситуацию, необходимо время, добавил Дмитрий Песков.

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