Кремль прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму
Власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать последствия дефицита воды в Крыму, но они пока еще ощущаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 9 декабря.
Он отметил, что обеспечение питьевой водой Крыма — серьезный вопрос.
— Естественно, страдает и экономика этого российского региона, страдают и граждане, страдают и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, тем не менее они все равно ощущаются, — сказал представитель Кремля.
По его словам, для решения вопроса прикладываются «энергичные усилия», передает РИА Новости.
Чтобы разрешить ситуацию, необходимо время, добавил Дмитрий Песков.
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