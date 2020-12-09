Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кремль прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать последствия дефицита воды в Крыму, но они пока еще ощущаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 9 декабря.

Он отметил, что обеспечение питьевой водой Крыма — серьезный вопрос.

— Естественно, страдает и экономика этого российского региона, страдают и граждане, страдают и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, тем не менее они все равно ощущаются, — сказал представитель Кремля.

По его словам, для решения вопроса прикладываются «энергичные усилия», передает РИА Новости.

Чтобы разрешить ситуацию, необходимо время, добавил Дмитрий Песков.

Читайте также: Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по коронавирусу в Крыму

Дмитрий Песковпитьевая водаКрым
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте