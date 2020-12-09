Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по коронавирусу в Крыму
В Крыму могут ужесточить коронавирусные ограничения, допустила главный государственный санитарный врач республики, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
По ее словам, такой сценарий возможен при дальнейшем ухудшении эпидситуации на полуострове.
— Будут предложены определенные ограничительные мероприятия на уровне республики, — цитирует РИА Новости Пеньковскую.
Она подчеркнула, что по темпам прироста случаев COVID-19 Крым вышел на четвертое место в стране.
За минувшие сутки на полуострове выявили 278 случаев ковида — максимум с начала пандемии. Коронавирус в общей сложности нашли у 18 тысяч человек в Крыму, при этом 13,5 тысячи пациентов вылечились.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года.
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