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Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по коронавирусу в Крыму
Фото: pixabay.com / Валерий Григоренко

Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по коронавирусу в Крыму

Ростислав Зубков

Здоровье

В Крыму могут ужесточить коронавирусные ограничения, допустила главный государственный санитарный врач республики, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, такой сценарий возможен при дальнейшем ухудшении эпидситуации на полуострове.

— Будут предложены определенные ограничительные мероприятия на уровне республики, — цитирует РИА Новости Пеньковскую.

Она подчеркнула, что по темпам прироста случаев COVID-19 Крым вышел на четвертое место в стране.

За минувшие сутки на полуострове выявили 278 случаев ковида — максимум с начала пандемии. Коронавирус в общей сложности нашли у 18 тысяч человек в Крыму, при этом 13,5 тысячи пациентов вылечились.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года.

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Крымвременное ограничениекоронавирус
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