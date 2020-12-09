Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества, который отмечают в нашей стране 9 декабря.

Глава государства подчеркнул, что каждый героический поступок и совершивший его человек оставляют яркий след в истории и человеческой памяти. Российский лидер отметил чувство гордости россиян своими современниками, которые выполняют воинский, человеческий и профессиональный долг, в том числе «самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медцентрах».

Владимир Путин также напомнил, что все поколения россиян объединяет преклонение перед подвигом героев Отечества, память о которых мы свято бережем.

— Их подвигу, их самопожертвованию во имя наивысших целей и ценностей мы обязаны самим фактом своего существования. И наш долг — никогда не забывать об этом, — заявил глава государства в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что столичный Музей Победы подготовил онлайн-программу в честь Дня Героев Отечества.

Читайте также: Акцию «Расскажи о герое» проведут в честь Дня Героев Отечества