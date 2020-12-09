Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Татьяна Плотникова

Общество

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества, который отмечают в нашей стране 9 декабря.

Глава государства подчеркнул, что каждый героический поступок и совершивший его человек оставляют яркий след в истории и человеческой памяти. Российский лидер отметил чувство гордости россиян своими современниками, которые выполняют воинский, человеческий и профессиональный долг, в том числе «самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медцентрах».

Владимир Путин также напомнил, что все поколения россиян объединяет преклонение перед подвигом героев Отечества, память о которых мы свято бережем.

— Их подвигу, их самопожертвованию во имя наивысших целей и ценностей мы обязаны самим фактом своего существования. И наш долг — никогда не забывать об этом, — заявил глава государства в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что столичный Музей Победы подготовил онлайн-программу в честь Дня Героев Отечества.

Читайте также: Акцию «Расскажи о герое» проведут в честь Дня Героев Отечества

поздравление президентаПодвиг героевВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте