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Акцию «Расскажи о герое» проведут в честь Дня Героев Отечества
Фото: Пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Москве

Акцию «Расскажи о герое» проведут в честь Дня Героев Отечества

Юлия Захарова

Общество

Всероссийская акция «Расскажи о герое» состоится в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В рамках мероприятия в ведомстве продемонстрируют видео с рассказами о военнослужащих, сотрудниках и ветеранах Росгвардии, которые удостоены званий Героев Советского Союза или Героев России.

Подчеркивается, что ведомство проводит масштабную работу по увековечению памяти военнослужащих и сотрудников. Так, их именами названы 57 образовательных учреждений, 10 воздушных судов, шесть катеров, 124 улицы. Также в честь служащих установлено 193 памятника и бюста, 640 мемориальных комплексов, аллей и памятных досок.

В настоящее время в войсках национальной гвардии служат шесть героев России: генерал-лейтенант Олег Козлов, генерал-майор полиции Магомед Баачилов, генерал-майор Алибек Делимханов, подполковник Николай Злобин, майор Виталий Бабаков и лейтенант Артем Катунькин.

День Героев Отечества отмечается в РФ 9 декабря.

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