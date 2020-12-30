Президент РФ утвердил закон о биобезопасности в стране

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о биобезопасности в стране с учетом поправок, которые распространяют его действие на коронавирусную инфекцию. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Согласно закону, будет введен понятийный аппарат для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики, которая будет учитывать специфические области регулирования.

В документе указано, что закон будет регулировать вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера. Так, действие закона будет распространяться на защиту животных и растений, охрану окружающей среды, а также на охрану здоровья граждан.

Кроме того, закон определяет главные биологические угрозы и организацию комплекса мер, которые будут направлены на защиту населения и окружающей среды от воздействия разного рода биологических факторов.

Ранее президент Российской Федерации подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ.

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