Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет возможность введения ответных санкций за цензуру российских средств массовой информации на иностранных интернет-платформах. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Теперь иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Эти меры будут касаться не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.

При этом решение о введении санкций будет приниматься по согласованию с Министерством иностранных дел России. Согласно закону, интернет-платформа может быть заблокирована, оштрафована или на ней могут замедлить трафик.

Штраф будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, добавляется в документе.

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