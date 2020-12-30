Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет возможность введения ответных санкций за цензуру российских средств массовой информации на иностранных интернет-платформах. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.
Теперь иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Эти меры будут касаться не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.
При этом решение о введении санкций будет приниматься по согласованию с Министерством иностранных дел России. Согласно закону, интернет-платформа может быть заблокирована, оштрафована или на ней могут замедлить трафик.
Штраф будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, добавляется в документе.
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