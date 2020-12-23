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Госдума обязала владельцев соцсетей блокировать запрещенный контент
Фото: pixabay.com

Госдума обязала владельцев соцсетей блокировать запрещенный контент

Ростислав Зубков

Закон

Госдума приняла закон, обязывающий социальные сети выявлять и блокировать запрещенный контент. Инициатива касается владельцев соцсетей, где распространяются данные на русском языке, есть реклама и посещаемость свыше 500 тысяч пользователей в сутки.

Согласно документу, владельцы соцсетей должны находить и удалять противоправный контент: детскую порнографию; сведения об изготовлении наркотиков; способы суицида и призывы к самоубийству; информацию с призывами к массовым беспорядкам; экстремизм.

За всем этим также будет следить Роскомнадзор. В случае выявления в Сети ресурса с вышеуказанными нарушениями ведомство будет заносить его в специальный реестр.

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

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