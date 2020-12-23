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Госдума приняла закон о наказаниях за цензуру российских СМИ
Фото: http://duma.gov.ru/официальный сайт Государственной Думы

Госдума приняла закон о наказаниях за цензуру российских СМИ

Ростислав Зубков

Закон

Госдума в третьем чтении приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ. Инициатива вводит статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.

Согласно документу, генпрокурор по согласованию с МИД может присвоить данный статус владельцу информационного ресурса, который дискриминирует материалы российских СМИ. Аналогичное решение может быть принято, если на ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

В качестве наказания за нарушения Роскомнадзор может полностью или частично ограничить к таким ресурсам, передает агентство «Москва».

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