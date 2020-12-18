Додон утвердил снятие запрета на вещание российских каналов в Молдавии

Фото: presedinte.md / Preşedinţia Republicii Moldova

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон об изменениях в Кодекс аудиовизуальных услуг республики. Об этом говорится на странице главы государства в социальной сети Facebook.

По его словам, цензура на телеканалах отменяется. В ближайшее время на молдавское телевидение вернутся выпуски новостей российских телеканалов.

Ранее Игорь Додон поздравил Майю Санду с тем, что Конституционный суд страны утвердил ее победу на выборах главы государства. Санду одержала победу на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75 процента голосов, опередив Додона, который набрал 42,25 процента голосов. Инаугурация президента Молдавии состоится 24 декабря.

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