Фото: Пресс-служба «Аптекарского огорода»

Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии пчеловодства в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Закон вводит понятия «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства» и другие. Целями нового закона является развитие пчеловодства на территории страны и сохранение пчел. В документе закреплены правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности.

В частности, теперь запрещено размещать объекты пчеловодческой инфраструктуры на земле, которая раньше использовалась для кладбищ, скотомогильников, захоронения производственных и радиоактивных отходов.

Также теперь на каждую пасеку будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт, а правила содержания пчел будут утверждаться Министерством сельского хозяйства России.

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