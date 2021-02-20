Помощник рядом: Учителя будут проводить бесплатные уроки для московских школьников

Учитель математики школы № 939 Яна Самойлова объясняет ученику 8-го класса проекта «Математическая вертикаль» Глебу Григорьеву решение уравнения / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В столице запущен уникальный социальный проект «Цифровой репетитор» — он представляет собой бесплатные дополнительные занятия для школьников, у которых возникают трудности с освоением общеобразовательной программы. «Вечерняя Москва» узнала подробнее, как этот проект будет работать и почему такие уроки имеют большое значение для московских семей.

На протяжении нескольких месяцев московские школьники находились на дистанционном обучении из-за пандемии и нестабильной эпидемической ситуации в городе. Ребята, конечно, смогли быстро адаптироваться к новым условиям, но у некоторых возникли сложности с изучением школьного материала. В таким случаях родители обычно нанимают ребенку репетитора, который помогает подтянуть знания. Но есть семьи, у которых просто нет такой возможности.

И тогда дети пытаются справиться сами, но большинству это дается очень непросто. В итоге получается, что школьники, у которых есть сложности, не имеют возможности подтянуть свои знания, продолжают получать плохие оценки и терять мотивацию к учебе. Новый проект призван помочь как раз таким ребятам.

По мнению заместителя директора школы № 887 Марии Михайловой, в быстром информационном потоке школьных будней не у всех ребят получается своевременно и в полном объеме освоить учебный материал.

— Но теперь у детей из семей, имеющих небольшой доход, появилась уникальная возможность воспользоваться новым сервисом, который и поможет им повторить материал, подтянуть знания, — отметила она. — И что особенно ценно — совершенно бесплатно. Это по-настоящему здорово!

Михайлова подчеркнула, что благодаря таким социальным проектам каждый ребенок может получить необходимую поддержку и помощь, что является одной из важнейших целей образовательного и воспитательного процессов.

— Москва — город больших возможностей, и мы можем в режиме реального времени наблюдать непрерывный процесс интеграции социальной направленности во все сферы жизни нашего любимого города, — добавила заместитель директора.

Удобные сервисы

Работать система будет довольно просто. На нательным занятиям получат дети 6–8-х классов из семей в трудной жизненной ситуации. В Департаменте образования и науки Москвы пояснили, что такие ограничения будут действовать на время тестирования проекта.

— В личном кабинете ученика в «Московской электронной школе» появится специальная заметная кнопка, нажав на которую ребенок сможет подать заявку, — рассказали в ведомстве.

Группы будут небольшие — по 3–5 человек — чтобы учитель мог уделить внимание каждому. При этом из пяти доступных предметов, среди которых русский язык, математика (алгебра и геометрия), английский язык, химия и физика, можно будет выбрать сразу два.

Вести уроки будут учителя московских школ, а также студенты старших курсов педагогических вузов, которые участвуют в проекте «Учитель на замену», преподаватели университетов, а также педагоги из других регионов — все, кому интересно принять участие. Безусловно, труд каждого учителя будет оплачен.

— Участниками проекта уже стали 495 педагогов, из них: 455 — московские учителя и педагоги дополнительного образования, 40 — студенты педагогических вузов, — рассказали в департаменте.

Учитель английского языка школы № 1404 «Гамма» Леонора Ионеско считает, что новый проект будет полезен и ребятам, и учителям, и родителям, ценна его социальная ориентированность.

— Школьники смогут записаться на дистанционные занятия московских учителей и студентов педагогических вузов, которые работали в проекте «Учитель на замену». Это позволит учителям максимально помочь каждому, ответить на все вопросы ребят, сделать их более уверенными в себе и своих знаниях, — уточнила она.

Педагог отметила удобство реализации проекта на базе «Московской электронной школы», к работе с которой уже привыкли и учителя, и дети.

— Родители будут уверены в качестве педагогической помощи, а также не будут думать о финансовой стороне занятий, ведь для семей участие в проекте совершенно бесплатное. Для педагогов, которые будут работать с ребятами, это еще одна возможность повысить свои профессиональные компетенции, — добавила Леонора Ионеско.

С ней согласна и учитель русского языка школы № 2057 Ирина Шкурина.

— «Московская электронная школа» стала для нас, учителей, наших учеников и их родителей незаменимым помощником, — подчеркнула педагог. — В ней так много удобных сервисов, которые делают процесс обучения интересным. Я вижу, что на уроках мои ученики по-разному воспринимают материал. Но желание учиться, узнавать что-то новое есть у всех. И важно это желание поддерживать.

Шкурина уверена, что новые сервисы в МЭШ дадут уникальную возможностью детям глубже вникнуть в тему, сконцентрироваться на тех предметах, которые им интересны и с которыми они хотят связать свое будущее. Между тем учитель физики школы № 883 Екатерина Белова добавила, что новый образовательный проект — новая возможность для ребят стать не только успешными и конкурентоспособными, но и возможность своими глазами увидеть, какие профессионалы работают в московских школах.

— Я всегда с удовольствием использую педагогические изюминки своих коллег в профессиональной работе, делюсь своими наработками в «Московской электронной школе» и знаю, как важно ребятам-подросткам видеть и слышать разные точки зрения, разный способ подачи учебного материала, — поделилась она.

Своевременная поддержка

Новой возможности расширить знания своих детей, конечно, очень обрадовались родители. По словам мамы ученицы 6-го класса школы № 883 Анастасии Гладышевой, пандемия не лучшим образом отразилась на каждой семье.

— Город очень помогает. Нас не оставили один на один с нашими заботами и проблемами, социальные службы района поддерживали всегда, школа обеспечила моего ребенка техникой, учителя помогали в период дистанционного обучения, — рассказала она. — Вот и сейчас новый проект станет для нас большой поддержкой. При непростой финансовой ситуации, которая сложилась, особенно после пандемии, ребенок сможет из дома бесплатно заниматься с ведущими учителями города, разбирать трудные для него темы, переспросить то, что непонятно.

Цифровой репетитор — это яркий пример того, как современные технологии работают во благо. Ведь каждому родителю хочется, чтобы его ребенок смог достичь высот, несмотря ни на какие жизненные трудности.

— Моя дочка учится в 8-м классе, и мне бы хотелось, чтобы она получила хорошие знания по учебным предметам, ведь это определит ее будущее, — рассказала мама ученицы школы № 1404 «Гамма» Татьяна Леонова. — Бывают сложности в освоении того или иного материала: иногда ребенок болеет или возникает заминка с пониманием. Мне, конечно, хочется как-то помочь, но пандемия, к сожалению, принесла много проблем, в том числе и материальных.

По словам Леоновой, сейчас у их семьи нет возможности отправить ребенка на дополнительные занятия.

— И поэтому вдвойне ценны инициативы столичных властей, направленные на помощь семьям. Поддержка, которую мы чувствовали в период пандемии, продолжается и сегодня, — отметила москвичка. — На мой взгляд, новый проект очень своевременен. Ребенок получает возможность на бесплатной основе заниматься, оставаясь дома, получить дополнительное объяснение сложной темы от лучших учителей города, обучаясь в малой группе.

РЕПЛИКА

Андрей Зинин, директор городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы:

— Ребята, у которых есть сложности с некоторыми темами школьной программы, были всегда. Вне зависимости от пандемии. Проект «Цифровой репетитор» стал логичным осмыслением опыта, полученным во время дистанционного обучения. Мы стремимся использовать все доступные методы и способы для помощи школьникам.

На первом этапе проект стартует в 80 школах Москвы, в которых учатся порядка 800 детей из семей в трудной жизненной ситуации. В электронном журнале им станет доступна услуга по предоставлению бесплатных занятий с учителем. Такие уроки будут проходить в виртуальном формате. После подачи заявки в течение недели ребенок получит подтверждение о том, что группа для занятий сформирована.

Параллельно город подбирает подходящего учителя для группы. Важно отметить, что при формировании расписания учитываются как пожелания детей, так и возможности педагогов. Таким образом, подбирается время для занятий, удобное всем. Еще один важный момент — в неделю по каждому предмету будет проводиться строго по два занятия.

В рамках пилотного проекта пока предусмотрено, что занятия будут проходить до конца учебного года. Если же ребенку нужно изучить только несколько тем точечно, то завершить дополнительные уроки он может и раньше. Добавлю, что мы будем следить за качеством таких занятий. Оценить результат работы педагогов можно будет и по итогам диагностики учеников. Перед стартом занятий каждый ребенок будет проходить первичную диагностику знаний, чтобы мы могли понять, на какие темы стоит обратить особое внимание. И после завершения занятий будет повторное тестирование. В этом проекте нам совершенно не важны отметки. Наша задача минимизировать стресс и создать максимальные условия для достижения успеха каждому ребенку.

ЦИФРА

877 педагогов из 323 школ получили в 2020 году гранты за вклад в развитие МЭШ. Больше всего грантов было выдано учителям английского языка, начальной школы, русского языка и литературы.

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