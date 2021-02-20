Время добрых дел: как работает центр «Мосволонтер»

Участница акции «Мы вместе» Анастасия Кузнецова получила грамоту и медаль от президента России Владимира Путина. Девушка является постоянным добровольцем центра «Мосволонтер» и за время пандемии выполнила несколько десятков заявок на доставку продуктов и лекарств пенсионерам / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В субботу, 20 февраля, столичный ресурсный центр «Мосволонтер» отмечает свой седьмой день рождения. «Вечерняя Москва» рассказывает, как за прошедшие годы изменилось сообщество добровольцев.

Последние годы волонтерство в Москве стало развиваться огромными темпами, но важным драйвером стала пандемия, которая объединила тысячи неравнодушных жителей для помощи людям на самоизоляции.

По словам директора «Мосволонтера» Дмитрия Покровского, если несколько лет назад говорили о 60 тысячах добровольцев в базе центра, то теперь их более 120 тысяч.

— А по всей Москве количество неравнодушных людей, готовых бескорыстно и безвозмездно помогать, исчисляется уже сотнями тысяч, — рассказал он.

Кроме того, добровольческое сообщество стало еще более открытым. Сейчас становится все больше активностей, в которых можно принять участие. Ежегодно десятки мероприятий, городских событий и акций поддерживается добровольцами столицы.

— Например, в прошлом году до начала пандемии и во время ослабления мер противодействия коронавирусу мы смогли поддержать более 100 событий. Поэтому мы приглашаем и готовы принять в нашу дружную семью еще больше людей, — отметил директор центра.

И неравнодушные люди приходят. Каждый желающий может найти направление по интересу: экология, культура, история, патриотизм, медицина, спорт и многие другие.

А еще добровольчество больше не воспринимается как нечто модное, как это было после Олимпиады в Сочи или чемпионата мира по футболу.

— Волонтерство сегодня — это уже естественная необходимость. Люди самовыражаются через созидательность добровольческого движения, — считает Дмитрий Покровский.

Самым масштабным проектом прошедшего года, конечно, стала акция «Мы вместе». Уже почти год продолжается этот невероятный по своему размаху марафон взаимопомощи. На базе «Мосволонтера» с 28 марта действует московский штаб акции.

— С весны к нам присоединились более 23 тысяч добровольцев. Они выполнили более 46 тысяч заявок, доставляя продукты, лекарства, воду и предметы первой необходимости, — поделился Покровский.

Рассказал директор «Мосволонтера» и о наиболее популярных направлениях добровольческой деятельности. Так, по его словам, сейчас горожане выбирают социальное волонтерство — к этому подтолкнула пандемия. На втором месте — событийное добровольчество. В него входит помощь на событиях местного, регионального, федерального и международного уровней. Это могут быть конференции, форумы, праздники.

— Сегодня в городе практически ни одно крупное событие не обходится без поддержки волонтеров, — уточнил он.

Также большой интерес у добровольцев вызывает патриотическое волонтерство.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве добровольчеством охвачены более 560 тысяч человек. Волонтерский корпус 75-летия Победы в Великой Отечественной войне составили 3500 человек. «Мосволонтер» объединяет более 600 серебряных добровольцев. С 2014 года центр провел и поддержал более 700 мероприятий. Только за последние три года в различных событиях приняли участие почти 30 тысяч добровольцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Добровольчество — это драйвер развития нормального гражданского общества. Люди ориентируются на волонтеров и их поступки. Глядя на добровольцев, другие открывают для себя заново какие-то простые правила. Например, что можно не мусорить и содержать окружающий мир в чистоте, как это делают эковолонтеры. Или что можно поддержать в трудную минуту соседей по дому, доставив им продукты и лекарства. А можно проявить ответственность и заботиться о бездомных животных, которые не по своей вине оказались на улице.

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