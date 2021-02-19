Экипаж машины боевой. Мужское увлечение хрупких девушек из Военно-технического общества

Екатерина Власова (слева) и Лилиана Мигалина около БТР-40 / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Активистки Военно-технического общества соберут автомат, поразят цель и переплывут на бронетехнике Керченский пролив. С девушками, которые обошли в военном деле многих мужчин, накануне 23 февраля пообщался корреспондент «Вечерки».

Комендант бронепробега

Хрупкая темноволосая Екатерина Власова — педагог по образованию и по призванию. После получения диплома института она несколько лет проработала психологом в детском доме.

Она может легко станцевать мазурку и падеграс, вальс и полонез и научить этому. Свой навык оттачивала, участвуя в настоящих балах. Еще одно хобби — яхты. Свою «Святую Екатерину» она построила сама. И благодаря ей познакомилась с будущим мужем.

— Яхта уже стояла на причале, но нужно было подкрутить одну гаечку в неудобном месте, — смеется Катя. — Я попросила помощи у молодого человека с соседней лодки. Так мы с Николаем и познакомились.

Оказалось, что Николай в свое время был морским кадетом.

— Коля увлекается военной историей, он поисковик с солидным стажем, мне эта тема тоже близка. И вот в 2017 году ему предложили принять участие в первом бронепробеге ВТО, — рассказывает Катя. — Он сразу спросил, можно ли взять жену. Организаторы ответили: «Нужно!», и это по сути был наш медовый месяц.

Пока Николай управлял БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина, которая может передвигаться и вплавь), Катя все фиксировала на фотоаппарат. Так она стала официальным фотографом бронепробегов, а в прошлом году получила новую должность в обществе:

— Меня назначили комендантом пробега, я переживала, как я смогу быть организатором такого масштабного проекта. Как следить за таймингом, управлять действиями 50 участников. Но все получилось, мы даже из графика не выбились. У нас потрясающие люди в ВТО, со многими мы дружим, это надежные и верные друзья — они не подведут.

Мужские увлечения не мешают Кате оставаться по-настоящему женственной — на каждый броне-пробег она единственная из участниц приходит в юбке.

— Моя любимая юбка случайно оказалась цвета формы ВТО, поэтому я ее и надеваю, — улыбается комендант автопробега.

Главная мечта Кати связана с ее военным хобби:

— Больше всего я мечтаю об участии в параде Победы на Красной площади. Конечно же, вместе с мужем и друзьями из ВТО.

Дело семейное

Быстрая, приветливая блондинка с лучезарной улыбкой Лилиана Мигалина может легко найти общий язык с любым человеком. После окончания 8-го класса Лиля поступила в педагогическое училище. Параллельно училась в вечерней школе, работала секретарем в НИИ высоких технологий. А уже после декрета окончила Финансово-юридическую академию и получила диплом юриста по уголовному праву. Сейчас занимается семейным бизнесом. Увлечение военным делом — тоже семейное.

— Я с детства любила технику, папа-военный поощрял мой интерес, — вспоминает Лиля. — А у мужа Алексея отец — пограничник, и он с отцом часто ездил на ГАЗ69. Уже став взрослым, он мечтал еще раз проехать на этой машине.

Желание супругов сбылось: они приобрели ГАЗ-69. Первой семейной бронемашиной стал БТР-40, а потом в коллекции появились БРДМ-1 и БРДМ-2. Они и их единомышленники организовали Военно-техническое общество. Теперь в ВТО целый гараж раритетных машин.

Лилиана не любит хвалиться победами, хотя их немало. Она участвовала во всех бронепробегах общества и даже форсировала Керченский пролив на БРДМ-2.

— В 2017 году было решено, что члены ВТО будут форсировать Керченский пролив, и один экипаж будет женским. И мы с напарницей Таней Дасмаевой начали подготовку. Тренировались в Подмосковье, а потом отправились покорять пролив, — говорит Лилиана.

В июле 2017-го девушки приехали в Тамань, где начиналось настоящее приключение — 15 километров нужно было преодолеть на бронемашине вплавь, а это почти три часа в пути.

— Страшно не было, — вспоминает Лиля. — Мы были на позитиве, да и мужские экипажи нас поддерживали. Мы даже вошли в Книгу рекордов России. Но запомнилось не это, а эмоции, драйв и стая дельфинов, которая сопровождала нашу колонну несколько минут.

Сегодня бронепробеги — семейная традиция Мигалиных, в которой участвуют и сыновья Максим и Сергей.

— Теперь я не представляю свою жизнь без ВТО, без дружного коллектива, техники, — признается Лиля.

Коня на скаку остановит

Миловидная 18-летняя брюнетка Алиса Попова не любит привлекать к себе внимание. Хотя может это сделать, лишь рассказав о своих увлечениях.

— Занимаюсь конным спортом, обожаю гонять на мотоцикле, квадроцикле, — перечисляет студентка факультета туризма Государственного социального университета. — А еще люблю стрелять.

Впервые она нажала на курок в 10 лет. Теперь легко попадает в яблочко. Наверное, сработали гены. — В моей семье прадед, дед и папа — военные, — рассказывает Алиса. — С детства любила технику, оружие, машины, помогала папе в гараже, поэтому запах машинного масла для меня как аромат приключений.

В ВТО три года назад ее привел папа.

— Наше ВТО — это большая семья, где каждый найдет поддержку. Мы с папой, 16-летним братом Юрой и бабушкой уже участвовали в бронепробеге, в этом году тоже поучаствуем: для меня важно все, что связано с сохранением памяти о героях войны.

Помимо этого увлечения, девушка успевает заниматься творчеством — играет на гитаре и укулеле, фортепиано и флейте, хорошо рисует и даже иногда пишет музыку. Но главная ее мечта — научиться управлять БТР и вертолетом.

Папина дочка

Маша Орлова учится в восьмом классе. И уже решила связать свое будущее с кулинарией. Родные и друзья семьи с удовольствием дегустируют блюда, приготовленные по ее рецептам. Уже сейчас она запросто устроит званый ужин на 20 персон.

— Фантазировать на кухне приятно, это мое самовыражение, — улыбается школьница. — Я знаю, как приготовить изысканные блюда из мяса и рыбы и удивить гостей. Выпечка у меня пока на втором месте, но как только научусь печь вкусные пирожки, сразу отнесу их в Дом ветеранов. Мне нравится их навещать, радовать подарками, угощать, слушать их рассказы. Я горжусь подвигом каждого солдата и с удовольствием рассказываю о победе нашего народа на мероприятиях, чтобы люди не забывали, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Наверное, эти чувства у меня от папы.

Как и папа, кандидат в мастера спорта, Маша занимается большим теннисом, участвует в турнирах, как и он — с характером и также состоит в ВТО.

— Мы уже третий год в этом удивительном коллективе, где занимаются очень важным делом — патриотическим воспитанием, — говорит Маша. — И мой папа в этом принимает активное участие, я этим горжусь. В прошлом году папа к 9 Мая хотел показать наш БРДМ-2 школьникам, чтобы они могли осмотреть его не только снаружи.

Ребята очень ждали этого, но случился карантин. А вот сама Маша участвовала в акции «Дорога мужества»:

— Мы с папой форсировали Керченский пролив на БРДМ-2, шли около трех часов, к нам через люки попадала вода, было холодно, мокро. И я представила, как во время войны люди шли на смерть, защищая Родину, как их катера были под обстрелом, как каждый миг мог стать последним. Меня охватили смешанные чувства, гордость и горечь, боль и вера в силу людей. Я хочу доказать, что мы, потомки, не забудем об их подвиге.

ФАКТ

Военно-техническое общество создано для того, чтобы у современных поколений была возможность изучать военную технику и историю страны.

В числе его постоянных мероприятий — празднование 9 Мая, Дня пограничника, бронепробег «Дорога мужества» и другие. Отделения общества расположены в Москве, Электростали, Калининграде, Саратове и Шимановске.

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