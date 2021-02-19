До чего дошел прогресс. Искусственный интеллект поможет раскрыть преступления

Занятие в университете МВД им. В. Я. Кикотя / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя открыли инновационную научно-исследовательскую лабораторию, где будущие криминалисты учатся расследовать запутанные дела с помощью современных технологий.

Открылась лаборатория в составе учебно-научного комплекса судебной экспертизы. Здесь предусмотрена конференц-зона с мультимедийными средствами, которые позволяют молодым ученым демонстрировать результаты исследований и защищать научные диссертации. Аудитория может трансформироваться для проведения занятий по повышению квалификации и переподготовке кадров. А слушатели Института судебной экспертизы могут готовить здесь дипломные проекты, используя криминалистическое оборудование.

— На этом оборудовании можно готовить специалистов в области баллистики, трасологии, технико-криминалистического исследования документов, почерковедения и других сфер, — рассказали «Вечерке» в Университете МВД.

Также новая лаборатория позволит выполнять прикладные научно-исследовательские работы, в том числе по заявкам центрального аппарата МВД России. Она поможет изучить возможности применения 3D-технологий и искусственного интеллекта для обработки и визуализации информации, которую используют в расследовании преступлений.

Виктор Гладких, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Института права и управления, рассуждает:

— Я очень рад этим инновациям, потому что они помогают готовить высококлассных специалистов, умеющих раскрывать самые запутанные преступления.

Как пояснил эксперт, милиции в СССР не всегда хватало технического оснащения.

— Эксперты выезжали на место преступления со «следственным» чемоданчиком, выпущенным еще в 1930-е годы! — вспоминает он. — В постсоветское время часто было не до науки — порою не хватало даже бензина для авто! И только в последние годы полиция стала идти в ногу со временем. Появились, например, мобильные криминалистические лаборатории. Трасолог может моментально выяснить, что за автомобиль был на месте преступления.

Плюс с помощью мобильной лаборатории можно оперативно собрать все следы: отпечатки ног, пальцев, найти образцы ДНК. Причем в подобной лаборатории специалист способен моментально выяснить, нет ли оставленных отпечатков пальцев в базе данных МВД. И если есть — кому они принадлежат. Вообще ведомственная наука наконец-то стала активно развиваться.

Как пояснил эксперт, в развитии потенциала столичной полиции активно помогают московские власти.

— Москва постоянно сокращает уличную преступность за счет видеокамер. По их числу и охвату территории мы обогнали даже Великобританию, которая по этому показателю долгие годы была на первом месте. Сейчас в Москве успешно работает еще и система распознавания лиц, которая помогла раскрыть сотни преступлений, — пояснил Виктор Иванович. — Но одних камер — мало. Нужны еще и специалисты, умеющие правильно использовать полученную информацию. Вот их и будут готовить, используя возможности таких лабораторий с самым современным оборудованием из разных сфер криминалистики.

Кстати, научный потенциал столичной полиции — это более сотни сотрудников, имеющих ученую степень кандидата наук по разным специальностям. И число таких сотрудников растет. Так, в конце 2020-го начальник ОМВД по Тверскому району Михаил Смирнов защитил диссертацию на тему, связанную с безопасностью в метро.

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