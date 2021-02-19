Готовь шашлык правильно. Новые законы снизят риск пожаров в жилых домах и на дачах

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Как изменит жизнь москвичей ряд важных законов, вступивших в силу в этом году, «Вечерка» разбирается вместе с экспертами.

Тех, кому не нравилось соседство с курильщиками в общественных местах, порадует новшество, вступившее в силу 28 января. Стики, жидкости для вейпов и другую никотинсодержащую продукцию, а также кальяны и системы нагревания табака теперь нельзя купить в интернете.

— Также рестораны будут штрафовать за кальяны, если их подадут не в отдельных комнатах. Владелец заплатит за нарушение от 40 до 90 тысяч рублей, — рассказал юрист Московской коллегии адвокатов Антон Невзоров.

А еще с начала этого года запрещено курить в больницах, образовательных учреждениях, а также на объектах транспорта и торговли. Исключение одно: можно смолить рядом с табличкой «место для курения».

— За нарушение этих требований грозит штраф до трех тысяч рублей. А если возник пожар — до пяти тысяч, — пояснил Антон Невзоров.

Также вступил в силу запрет на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. За нарушение — штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Кстати, МЧС и Минздрав подготовили законопроект, согласно которому все продаваемые в России сигареты будут самозатухающими.

В сигаретную бумагу вставят приспособление в форме кольца. Если не сделать затяжку, оно сигарету погасит. Еще один противопожарный закон, вступивший в силу с 1 января, — о запрете складирования личных вещей на чердаках и в подвалах жилых домов.

— Для Москвы это настоящий бич. Жильцы ломают замки, установленные коммунальщиками, и устраивают в подвалах и на чердаках кладовки, где хранится все, что не вывезли на дачу, — старая мебель, лыжи, санки, ковры, — рассказывает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. — Весь этот хлам, конечно, пожароопасный.

— Теперь, согласно ст. 20.4 КоАП РФ, за нарушение противопожарного режима можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, — пояснил Антон Невзоров.

А еще в этом году изменились правила сжигания травы и других растительных остатков на дачах.

— Теперь для этого нужно использовать бочку, прочно установленную на площадке, очищенной от любых горючих материалов в радиусе пяти метров, — пояснил юрист. — Причем площадка должна быть расположена на расстоянии не менее 25 метров от любых объектов, не менее 50 метров — от хвойных деревьев, не менее 15 — от лиственных. К емкости должен прилагаться металлический лист, позволяющий полностью закрыть ее сверху. Что касается мангала или жаровни, то они должны располагаться на расстоянии не менее пяти метров от любых построек. А в радиусе двух метров вокруг мангала не должно быть горючих материалов. За нарушение этих правил грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Еще одно новшество коснется автолюбителей — с 1 марта начнут фотографировать техосмотр.

— Операторы техосмотра обязаны передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра — ЕАИСТО фото автомобиля, координаты его местонахождения, дату прохождения осмотра, а также время начала и окончания диагностики, — пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто. — Законодатели хотят, чтобы техосмотр реально влиял на безопасность использования авто.

Жителям района Коптево с участковыми повезло

В столице выбрали лучший опорный пункт. Он находится на улице Зои и Александра Космодемьянских, 39, в районе Коптево. Опорные пункты полиции — настоящая палочка-выручалочка для жильцов, которым нужно обратиться к полицейским, но неудобно далеко идти. Располагаются такие «приемные участковых» на первых этажах домов. В конкурсе учитывали несколько критериев.

В лучшем опорном пункте участковые постарались с оформлением полезной информации: здесь есть сведения о руководстве отдела внутренних дел, образцы заявлений и т.д. Но главное, что у них — лучшие показатели в работе.

— Мы с напарником лейтенантом Германом Муратовым обслуживаем 70 домов, где проживают 17 тысяч человек, — говорит старший участковый майор Владимир Васильков. — А в среднем участковый обслуживает около пяти тысяч человек. Чаще жители обращаются к участковым по бытовым конфликтам, но это не помешало майору раскрыть в прошлом году 17 преступлений.

Через железную дорогу по удобным переходам

В 2021 году в Москве начнут строить девять переходов через железнодорожные пути. Их строительство сделает движение для пешеходов в местах, где проходит железная дорога, безопасней. Четыре перехода были построены в 2020 году.

— Решение об их строительстве принималось на основании обращений граждан, — пояснили в столичном Департаменте строительства.

Так, в короткие сроки удалось возвести подземный переход в районе Марфино к станции метро «Фонвизинская». Завершено строительство и подземного перехода через Лианозовский проезд в районе станции «Лианозово» МЦД-1.

— Всего до 2023 года в Москве построят 11 переходов через железнодорожные пути, — пояснили в столичной мэрии. — Десять из них — через МЦД-1 и МЦД-2, один пешеходный переход — в районе Щербинки.

Как прогнозируют эксперты, строительство переходов резко снизит число погибших и травмированных на железной дороге.

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