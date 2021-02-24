Школьники на день стали настоящими солдатами

Семиклассница Мария Кириченко впервые пробует стрелять из «бабушкиной винтовки» — трехлинейки времен Великой Отечественной войны. Правильно держать оружие и целиться в мишень девочку учит лейтенант Евгений Васкевич / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения Западного военного округа провели на армейском полигоне под Наро-Фоминском специальные занятия по начальной боевой подготовке для старшеклассников. Корреспондент «Вечерней Москвы» приняла участие в них.

Над заснеженным полем стелется густой дым. Черный — от пылающих в искусственных бетонных руинах старых автомобильных покрышек. Красный — от сигнальных огненно-дымовых шашек. Снега по колено. И где-то там, впереди, где жесткий морозный ветер носит над полигоном острые запахи пороха, дыма и солярки, скрываются под сугробами ряды колючей проволоки, притаились имитационные мины. В башенке старого бронетранспортера захлебывается короткими холостыми очередями малокалиберный пулемет.

Урок ведет лейтенант Евгений Васкевич. Он плотно застегивает на рослом старшекласснике камуфлированный жилет-разгрузку. Спина у жилета твердая — там под слоем расписанной разноцветными квадратиками пикселей плотной тканью прячутся пластины брони.

— Тебе не тяжко, парень? Учти, когда наденешь настоящий, броня будет еще и спереди. А в карманах — магазины с патронами для автомата, гранаты, укладка сухого пайка на пару дней, кое-какие личные вещи, — рассказывает Евгений Васкевич.

Десятиклассник одинцовской школы № 17 Александр Кириченко смущенно улыбается. Для него такое испытание — первое. Но страха в глазах нет. Только интерес и мальчишеское любопытство.

Первыми на полосу препятствий выходят солдаты срочной службы, чтобы показать пример школьникам.

Стройная фигура с автоматом, почти по пояс в снегу, вылетает из бетонного укрытия, легко взбегает на щербатую лестницу, с высоты второго этажа перекатом соскакивает в сугроб. Преодолевает едва заметную под снежными завалами линию окопов. Ловко взбирается на следующую руину, залегает под «пулеметным огнем». Скрывается в пелене дымзавесы... Четко, быстро, без лишних движений.

— Добровольцы, шаг вперед! — командует Васкевич.

Каждого школьника сопровождает гвардеец.

— Я вызвался бежать с солдатами, чтобы немножко согреться, — честно признается десятиклассник Савелий Шатов. — После школы я планировал поступать в вуз. Мечтаю стать программистом. Но сейчас понял: если попаду под призыв — ничего в этом страшного нет.

Продуваемая всеми ветрами пустошь — стрельбище. На расстеленном клочке брезента — оружие. Настоящее, времен Великой Отечественной войны.

— Когда я взяла в руки винтовку, первым делом подумала — тяжелая! И представилось: зима, война, надо пройти с этим оружием много километров, выкопать в мерзлой земле окоп, ждать врага. Стрелять насмерть! И так каждый день. Сущность подвига наших близких только так и понимаешь, — говорит семиклассница Мария Кириченко.

Морозный воздух терпко пахнет теплым металлом и отработанным горючим. Три огромных бронированных танка Т-72Б3 замерли на стартовом рубеже. Оглушительный грохот раскалывает зимнее небо. Третий этап учений — танковый биатлон.

— Замечательно, что военные устроили для наших ребят такой урок. Одно дело — прочесть в книге о том, чем живет современная армия, и совсем другое — почувствовать себя настоящим солдатом. Это и есть патриотическое воспитание, — отметила классный руководитель 10-го класса одинцовской школы № 17 Екатерина Васечкина.

НОРМАТИВЫ

— Подтягивание на перекладине: 12 раз — отлично; 10 — хорошо; 7 — удовлетворительно.

— Подъем переворотом на перекладине: 6 раз — отлично; 5 — хорошо; 4 — удовлетворительно.

— Бег на 3 километра: 12,35 минуты — отлично; 12,50 — хорошо; 13,15 — удовлетворительно.

— Метание учебной гранаты массой 700 граммов: 40 метров — отлично; 35 — хорошо; 32 — удовлетворительно.

— Преодоление типовой армейской полосы препятствий типа «Тропа разведчика» с оружием: 1 минута 30 секунд — отлично; 1 минута 40 секунд — хорошо; 1 минута 50 секунд — удовлетворительно.

— Лыжный кросс на 5 километров: 29 минут — отлично; 30 — хорошо; 31 — удовлетворительно.

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