Музей Победы в День защитника Отечества проведет Урок Мужества в режиме онлайн

Фото: пресс-служба музея Победы

Во вторник, 23 февраля, музей Победы проведет всероссийский онлайн Урок Мужества, который будет посвящен Дню защитника Отечества. Занятие организовали вместе со Всероссийским детским центром «Орленок», столичной школой № 2025 и школой № 54 Советского района Волгограда.

Гостем встречи станет ветеран Великой Отечественной войны, летчик, подполковник в отставке, почетный гражданин Тульской области Николай Иванович Кульпов. К уроку присоединятся дети из разных российских регионов.

Фронтовик родился 5 августа 1923 года в Ивановской области в многодетной крестьянской семье. Он окончил школу-семилетку, учился в прядильном техникуме и занимался в аэроклубе ОСОАВИАХИМа. Удостоверение пилота Кульпов получил в июне 1941 года, а через 10 дней началась война. Молодого летчика направили в Молотовскую военно-авиационную школу пилотов, потом — в 206-й отдельный корректировочно-разведывательный авиаполк, в котором он и воевал до Победы.

В течение войны Николай Кульпов совершил 87 боевых вылетов. Его Ил-2 был самолетом-разведчиком, который был оборудован специальной фотоаппаратурой.

Ветеран расскажет о том, как его трижды сбивали, как в 1944 году в Латвии он фотографировал немецкий аэродром и выдержал воздушный бой с четырьмя «Фокке-Вульфами». Также фронтовик ответит на вопросы школьников.

Начало урока в 16:00 по московскому времени.

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