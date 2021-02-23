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Музей Победы в День защитника Отечества проведет Урок Мужества в режиме онлайн
Фото: пресс-служба музея Победы

Музей Победы в День защитника Отечества проведет Урок Мужества в режиме онлайн

Юлия Курганова

Общество

Во вторник, 23 февраля, музей Победы проведет всероссийский онлайн Урок Мужества, который будет посвящен Дню защитника Отечества. Занятие организовали вместе со Всероссийским детским центром «Орленок», столичной школой № 2025 и школой № 54 Советского района Волгограда.

Гостем встречи станет ветеран Великой Отечественной войны, летчик, подполковник в отставке, почетный гражданин Тульской области Николай Иванович Кульпов. К уроку присоединятся дети из разных российских регионов.

Фронтовик родился 5 августа 1923 года в Ивановской области в многодетной крестьянской семье. Он окончил школу-семилетку, учился в прядильном техникуме и занимался в аэроклубе ОСОАВИАХИМа. Удостоверение пилота Кульпов получил в июне 1941 года, а через 10 дней началась война. Молодого летчика направили в Молотовскую военно-авиационную школу пилотов, потом — в 206-й отдельный корректировочно-разведывательный авиаполк, в котором он и воевал до Победы.

В течение войны Николай Кульпов совершил 87 боевых вылетов. Его Ил-2 был самолетом-разведчиком, который был оборудован специальной фотоаппаратурой.

Ветеран расскажет о том, как его трижды сбивали, как в 1944 году в Латвии он фотографировал немецкий аэродром и выдержал воздушный бой с четырьмя «Фокке-Вульфами». Также фронтовик ответит на вопросы школьников.

Начало урока в 16:00 по московскому времени.

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