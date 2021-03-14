Педагоги столичных вузов помогают школьникам определиться со специальностью

лаборатории биотехнологии столичного Университета пищевых производств — участницы проекта «Москва — город профессий» Ксения Кузнецова (слева) и Любовь Макаренко. Они успешно справились с тестовой задачей — выделили молекулы ДНК из банана / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В выходные состоялся перезапуск проекта «Москва — город профессий». Строить свои планы на будущее старшеклассники будут в аудиториях и лабораториях столичных вузов.

В Московском государственном университете пищевых производств (МГУПП) не по-субботнему оживленно: в стенах вуза собрались ученики 9-х и 11-х классов из 28 организаций поддержки семьи и детства. Все они — участники нового профориентационного проекта, организованного Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы и Институтом развития гражданских инициатив.

Ребята побывали с экскурсиями в лаборатории кондитерских изделий, познакомились с секретами изготовления чая, мясных и молочных продуктов, прослушали небольшие лекции о ветеринарном деле и многом другом.

Едва ли не самый интересный урок — в лаборатории биотехнологии, где ребята с помощью реагентов выделили молекулы ДНК из бананов. Занятие проводил преподаватель кафедры, ему помогали старшекурсники Иван Дегтярев и Айслу Мижева.

— На уроке мы ассистировали нашему преподавателю Ивану Андреевичу Фоменко, — рассказал студент. — Эта пробирка с синим раствором — результат контрольной работы одного из учеников — раствор с выделенной ДНК.

— В проекте участвуют воспитанники городских семейных центров, — рассказывает представитель столичного Департамента труда и соцзащиты населения Ирина Пономарева. — В основном это дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Как правило, они не имеют возможности получить платное образование и мечтают о бюджетных местах. Для них наш конкурс — это дверь в мир новых возможностей. В ближайших планах проекта — знакомство еще с шестью ведущими вузами столицы.

Старт этого проекта состоялся еще год назад, тогда гостей приняла Дипакадемия МИД России. Но потом грянула пандемия и продолжение конкурса пришлось отложить. Зато теперь профессиональные путешествия будут проходить каждую неделю. Так, в следующую субботу ребята отправятся в Российский новый университет, затем — МГТУ Станкин, Всероссийский государственный университет юстиции и Московский государственный областной университет.

— Мы подобрали вузы самой разной направленности: даже если ребята и не пойдут ни в один из них, они смогут познакомиться с несколькими специальностями и в дальнейшем выбрать профессию, — поясняет директор Института развития гражданского общества Наталья Попова.

В апреле начнется второй этап проекта — «Университет профессий». Ребята запишутся на занятия в вуз, который им понравится, а по итогам получат задание написать тематическую работу. Лучшие проекты будут отобраны экспертным жюри, их авторов пригласят на олимпиаду, которая состоится осенью. Финальный этап этой программы пройдет в октябре-ноябре.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом году в столице было реализовано 6 городских профориентационных проектов. В этих мероприятиях приняли участие 1850 подростков. В частности, 756 ребят осваивали азы работы полицейских, пожарных, спасателей, медиков в рамках проекта «Осваиваем героические профессии». 585 человек приняли участие в стажировках и около 1000 отучились в школе «Лето моей карьеры».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Николаев, заместитель председателя экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при комитете госдумы по образованию и науке:

— Принципиально важно предоставить воспитанникам наших социальных центров возможность выбора профессиональной деятельности, познакомить их с университетами, работающими в столице, с их преподавателями, руководством. У них должен быть полноценный выбор. И для города, и для всей страны важно, чтобы он был сделан как можно раньше. Хорошо, что уже сейчас они могут прийти в вузы, совершить первое погружение в профессию, которая, возможно, станет их будущим.

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