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Детский технопарк «Альтаир» запускает новые курсы для московских школьников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детский технопарк «Альтаир» запускает новые курсы для московских школьников

Елизавета Борисова

Общество
Россия, Москва, проспект Вернадского, 78 Карта всех событий

С 15 марта детский технопарк «Альтаир» запустит два новых бесплатных курса для школьников 8–10-х классов. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ученикам предложат пройти программу освоения языка программирования C#, а также узнать о применении математики в анализе и прогнозах котировок на фондовых биржах. На занятиях школьников научат создавать приложения для устройств с операционной системой Windows и расскажут об основных понятиях теории вероятностей.

— Обучение будет проходить в закрытых группах социальной сети «ВКонтакте» в формате видеолекций и консультационных вебинаров, — рассказал глава департамента.

Напомним, что на данный момент в Москве действуют 18 технопарков. Технопарк «Альтаир» работает с 2019 года и специализируетсяв сфере высоких технологий. Для школьников здесь действует три кластера лабораторий: в сфере ИТ-технологий, радиоэлектроники, а также биомедицинских и химических технологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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