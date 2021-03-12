Более семи тысяч столичных школьников стали призерами этапа всероссийской олимпиады

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Третий этап Всероссийской олимпиады школьников завершился в столице. В нем принимали участие ребята из 9–11-х классов. Дипломы победителей получили 1300 учеников. Отмечается, что свыше семи тысяч москвичей оказались победителями и призерами регионального этапа соревнований.

Число столичных школьников, выходящих в финал, увеличивается ежегодно. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, это свидетельствует об отличном качестве образования в Москве. Он подчеркнул, что конкуренция на олимпиаде всегда высокая, однако столичные школьники ежегодно показывают глубокие знания предметов.

— В прошедшем году мы не просто оказались готовы к переходу в онлайн, ни на день не прекращая олимпиады, курсы Центра педагогического мастерства, на которых занимались сотни тысяч ребят, но и протянули руку помощи регионам. Например, наша инициатива по проведению пригласительного школьного этапа была поддержана образовательным центром «Сириус» и распространилась на всю страну, — подчеркнул Иван Ященко.

Финал всероссийской олимпиады стартует 20 марта. Среди первых пройдут состязания по химии и экономике. Всего соревнования проводятся по 24 предметам в четыре этапа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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