Более семи тысяч столичных школьников стали призерами этапа всероссийской олимпиады
Третий этап Всероссийской олимпиады школьников завершился в столице. В нем принимали участие ребята из 9–11-х классов. Дипломы победителей получили 1300 учеников. Отмечается, что свыше семи тысяч москвичей оказались победителями и призерами регионального этапа соревнований.
Число столичных школьников, выходящих в финал, увеличивается ежегодно. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, это свидетельствует об отличном качестве образования в Москве. Он подчеркнул, что конкуренция на олимпиаде всегда высокая, однако столичные школьники ежегодно показывают глубокие знания предметов.
— В прошедшем году мы не просто оказались готовы к переходу в онлайн, ни на день не прекращая олимпиады, курсы Центра педагогического мастерства, на которых занимались сотни тысяч ребят, но и протянули руку помощи регионам. Например, наша инициатива по проведению пригласительного школьного этапа была поддержана образовательным центром «Сириус» и распространилась на всю страну, — подчеркнул Иван Ященко.
Финал всероссийской олимпиады стартует 20 марта. Среди первых пройдут состязания по химии и экономике. Всего соревнования проводятся по 24 предметам в четыре этапа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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