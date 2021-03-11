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Москва вошла в пятерку городов — лидеров по качеству школьного образования в России
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москва вошла в пятерку городов — лидеров по качеству школьного образования в России

Иван Юминов

Образование

В рейтинге качества школьного образования, составленного Рособрнадзором, Москва вошла в пятерку лидеров. Об этом сообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко в четверг, 11 марта.

Первое место в рейтинге досталось Санкт-Петербургу, за ним следуют Москва, Ленинградская, Калининградская и Ярославская области.

При составлении рейтинга учитывались многие параметры. Его целью является стремление дать россиянам возможность понять, каков уровень образования в их субъекте. Рейтинг будут обновлять не реже двух раз в год, приводит слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева агентство городских новостей «Москва».

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