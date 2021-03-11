Наталья Сергунина: В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников

Фото: Пресс-служба правительства Москвы

В субботу и воскресенье, 13 и 14 марта, в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» впервые пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League, которые объединяют Москву и область. Ранее они проводились отдельно для москвичей и жителей Подмосковья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в городском правительстве, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания, — рассказала она.

Заммэра отметила, что среди участников — дети и подростки в возрасте от шести до шестнадцати лет, которые представляют школы, центры дополнительного образования, центры молодежного инновационного творчества и детские технопарки столицы. Гостями отборочного этапа станут команды из Вологды, Сочи, Красноярска и Таганрога. Они проверят свои силы вне конкурсной программы.

Соревнования пройдут в три этапа. В пятницу, 12 марта, состоится регистрация участников, расстановка на площадке и тренировки. В субботу, 13 марта, пройдет торжественное открытие, презентация команд и начало чемпионата. В воскресенье, 14 марта, продолжатся состязания роботов, а потом подведут итоги и состоится награждение.

Команды, которые займут призовые места, представят Москву в финале всероссийского чемпионата, который будет проходить в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде. Также победители и участники получат кубки и медали.

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