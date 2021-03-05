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Московский детский технопарк получил статус федеральной инновационной площадки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Московский детский технопарк получил статус федеральной инновационной площадки

Кирилл Николаев

Город

Детский технопарк «Альтаир» включен в перечень федеральных инновационных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, всего в столице насчитывается 18 детских технопарков. Они имеются в каждом округе Москвы. Специализацией детского технопарка «Альтаир» являются новые технологии. Обучение в этом технопарке прошли уже более десяти тысяч ребят.

— Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах, — отметила Наталья Сергунина.

«Альтаир» стал первым детским технопарком столицы, который включен в перечень федеральных инновационных площадок. Подобный статус получают организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России. С 2019 года свыше 500 выпускников «Альтаира» стали финалистами всероссийских и городских конференций, представив свои разработки.

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обучениетехнопарки МосквыНаталья Сергунина
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