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Наталья Сергунина: Три новые функции появились на Russpass
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина: Три новые функции появились на Russpass

Юлия Ямпольская

Город

Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны три новые функции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в городском правительстве, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, теперь горожане смогут авторизоваться через социальные сети, а также планировать сложные маршруты, приобретая билеты сразу на несколько видов транспорта.

— Во-первых, появилась опция составления комбинированных маршрутов. То есть туристы могут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция — интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны, — уточнила заммэра.

Она рассказала, что интерактивная карта поможет пользователям выбрать самые интересные места и добавить их к маршруту. Кроме того, авторизация через крупнейшие онлайн-платформы делает сервис удобным для пользователей не только из регионов, но и из других стран. Туристы могут зайти на Russpass через учетную запись в соцсети «ВКонтакте», Facebook, Gmail, «Яндекс.Почта» или аккаунт на mos.ru.

Как отметила Наталья Сергунина, использование онлайн-инструментов в повседневной жизни становится современным трендом. Именно поэтому столица вместе с другими регионами РФ развивает Russpass, что позволяет привлекать новых туристов и уверенно конкурировать.

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