Наталья Сергунина: Объем финансовой поддержки технологического бизнеса Москвы вырос в девять раз

Фото: Пресс-служба правительства Москвы

Правительство Москвы в девять раз увеличило объем финансовой поддержки технологических компаний в 2020 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в правительстве, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, предприятия смогут компенсировать часть расходов на покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредитам, траты на онлайн-продвижение и обучение сотрудников благодаря поддержке города.

— В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года, — рассказала Наталья Сергунина.

Активнее всего помощью воспользовались резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК). Так, в минувшем году им одобрили 434 миллиона рублей.

Помимо этого, участники МИК могут возместить некоторые расходы на разработку нового или модернизацию существующего продукта. В 2020 году на эти цели одобрили свыше 295 миллионов рублей.

Кроме того, в минувшем году технологические предприятия обращались за возмещением части трат на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. Столица компенсирует им затраты на разные составляющие внешнеэкономической деятельности, например, получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента. Еще одной мерой поддержки является «экспортный кешбэк» — при исполнении любого экспортного контракта предприятие может получить грант в размере 10 процентов от выручки по нему, но не больше 10 миллионов рублей.

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