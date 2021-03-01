Наталья Сергунина: Хакатон для разработчиков в туротрасли пройдет 27–28 марта в Москве

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут принять участие во втором хакатоне для программистов, которые работают в сфере туризма, 27 и 28 марта. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Подать заявку на участие можно до 17 марта. На мероприятии будут разрабатывать решения по развитию отрасли во время пандемии.

— Первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тысячи, — отметила Наталья Сергунина.

В прошлом году в хакатоне приняли участие культурные площадки столицы и крупные корпорации страны. Они поддерживали выступления участников, среди которых были ведущие специалисты в области маркетинга и туризма.

На мероприятии была разработана аудионавигация по музею-заповеднику «Царицыно», а также другие вспомогательные туристические технологии.

Кроме того, предыдущий хакатон закончился созданием сообщества Moscow Travel Hub. В рамках проекта участники предлагали способы развития туристической отрасли и обсуждали варианты реализации своих идей на вебинарах и встречах.

Хакатон является мероприятием, на котором программисты и разработчики обсуждают развитие проектов в IT-индустрии. Среди участников форума могут быть как ведущие IT-специалисты, так и начинающие программисты и стартаперы. Разработчики собираются на площадке и обсуждают решение проблем в своих отраслях за определенное время.

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