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Москвичам рассказали, как история ВДНХ связана с историей кино
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, как история ВДНХ связана с историей кино

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичам рассказали, в каких отечественных фильмах можно увидеть ВДНХ и как история выставки связана с историей кино. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы

В первый год работы ВДНХ (или ВСХВ), в 1939 году, на территории выставки была снята картина «Подкидыш». В фильме можно увидеть скульптуру «Рабочий и колхозница». А в фильме 1941 года «Свинарка и пастух» главная героиня приезжала в павильон ВСХВ «Свиноводство».

Скульптура «Рабочий и колхозница» в 1948 году стала официальным символом «Мосфильма». Архитектурный объект появлялся в таких фильмах, как «Весна» и «Светлый путь». А картина «Здравствуй, Москва» 1945 года известна тем, что завершается проходом спортсменов мимо входа ВСХВ.

С кино на ВДНХ можно также познакомиться в «Круговой кинопанораме». Раньше здесь одновременно работали 11 экранов, а сидений для зрителей не было.

Сейчас узнать больше о фильмах можно в Музее кино, где хранится более 180 тысяч экспонатов. Кроме того, посмотреть картины можно в кинотеатре-лектории под открытым небом. Он работает в теплое время года.

На обновленной выставке мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ появилась возможность посмотреть на аттракционы по мотивам отечественной анимации и технологии кино, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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кинопавильоны на ВДНХистория
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