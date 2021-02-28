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Главархив покажет москвичам уникальные документы о жизни поэта Вячеслава Иванова
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив покажет москвичам уникальные документы о жизни поэта Вячеслава Иванова

Анастасия Волоснова

Город
Профсоюзная улица, дом 80Карта всех событий

Поэт и философ Вячеслав Иванов родился 155 лет назад. К юбилею литератора Главархив показал уникальные документы о его жизни.

Символист родился в Москве 28 февраля 1866 года. Его семья некоторое время жила на Украине из-за работы отца. Затем в 1970 году отец поэта переехал и стал служащим Московской контрольной палаты.

Из документов следует, что сам будущий поэт рос впечатлительным. В 1875 году Иванов поступил в 1-ю Московскую мужскую гимназию, постепенно начал писать стихотворения, а в 1886 году поэт женился на Дарье Дмитриевской. Однако незадолго до помолвки литератор подал заявление об уходе с учебы, несмотря на свою отличную успеваемость.

Супруги уехали в Германию, где Иванов занялся изучением истории и философии. Они стали путешествовать по европейским странам. В 1896 году пара развелась, после этого литератор решил полностью посвятить себя поэзии и науке, стал работать с литературными изданиями.

Жители и гости столицы могут посмотреть на письма и документы писателя в Главархиве, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Читальный зал расположен по адресу Профсоюзная улица, дом 80.

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