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Около 400 дворов благоустроят по программе «Мой район» на севере Москвы
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Около 400 дворов благоустроят по программе «Мой район» на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

На севере Москвы благоустроят около 400 дворов в рамках программы «Мой район». В 2021 году специалисты установят в районах этой части города новые детские и спортивные площадки, отремонтируют тротуары и дороги.

Кроме того, территорию озеленят, рабочие восстановят газоны и высадят цветы. В районах обновят фонари, скамейки, урны и другие объекты.

В САО благоустроят не только дворы, но и образовательные учреждения. На территориях школ отремонтируют асфальт, обновят спортивные площадки и ограждения. Возле части объектов поставят велопарковки и оборудуют футбольные поля.

Уточняется, что в программу вошли также районы других округов столицы. Власти также планируют создать общественное пространство рядом с метро «Петровский парк». На территории положат плитку, оборудуют парковочные места, высадят деревья.

С полным списком улиц и школ, подлежащих благоустройству, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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ремонтБлагоустройствоМой район
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