Около 400 дворов благоустроят по программе «Мой район» на севере Москвы

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

На севере Москвы благоустроят около 400 дворов в рамках программы «Мой район». В 2021 году специалисты установят в районах этой части города новые детские и спортивные площадки, отремонтируют тротуары и дороги.

Кроме того, территорию озеленят, рабочие восстановят газоны и высадят цветы. В районах обновят фонари, скамейки, урны и другие объекты.

В САО благоустроят не только дворы, но и образовательные учреждения. На территориях школ отремонтируют асфальт, обновят спортивные площадки и ограждения. Возле части объектов поставят велопарковки и оборудуют футбольные поля.

Уточняется, что в программу вошли также районы других округов столицы. Власти также планируют создать общественное пространство рядом с метро «Петровский парк». На территории положат плитку, оборудуют парковочные места, высадят деревья.

С полным списком улиц и школ, подлежащих благоустройству, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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