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Три станции юго-западного участка БКЛ метро откроют для пассажиров к концу года
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Три станции юго-западного участка БКЛ метро откроют для пассажиров к концу года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

Три станции юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро откроют к концу 2021 года. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» планируется открыть в этом году.

— Работы находятся на высокой степени готовности, мы продолжаем по всем станциям работы по оснащению их инженерными коммуникациями, начнем уже скоро выполнять финальные отделочные работы, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Ранее он сообщил, что участок Троицкой линии столичного метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Мамыри» готов на треть.

Читайте также: Монолитные работы завершаются на станции БКЛ «Новаторская»

БКЛМосквастроительство
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