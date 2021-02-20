Участок метро между станциями «Улица Новаторов» и «Мамыри» готов на треть

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Участок Троицкой линии столичного метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Мамыри» готов на треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новые станции будут сделаны в современной эстетике и получат индивидуальный образ. Так, стены и потолки отделают разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол — гранитом, мрамором или габбро.

— В дизайне будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета, — цитирует Бочкарева официальный портал мэра Москвы.

Из пяти станционных комплексов самый большой объем работ специалисты выполнили на станции «Университет дружбы народов» — она готова на 42 процента. Кроме того, на «Улице Новаторов» и «Улице Генерала Тюленева» полным ходом ведутся земляные и монолитные работы, а на станции «Славянский мир» земляные работы подходят к концу.

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