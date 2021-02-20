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Участок метро между станциями «Улица Новаторов» и «Мамыри» готов на треть
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Участок метро между станциями «Улица Новаторов» и «Мамыри» готов на треть

Юлия Ямпольская

Город

Участок Троицкой линии столичного метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Мамыри» готов на треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новые станции будут сделаны в современной эстетике и получат индивидуальный образ. Так, стены и потолки отделают разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол — гранитом, мрамором или габбро.

— В дизайне будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета, — цитирует Бочкарева официальный портал мэра Москвы.

Из пяти станционных комплексов самый большой объем работ специалисты выполнили на станции «Университет дружбы народов» — она готова на 42 процента. Кроме того, на «Улице Новаторов» и «Улице Генерала Тюленева» полным ходом ведутся земляные и монолитные работы, а на станции «Славянский мир» земляные работы подходят к концу.

Читайте также: Монолитные работы завершаются на станции БКЛ «Новаторская»

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