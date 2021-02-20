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Монолитные работы завершаются на станции БКЛ «Новаторская»
/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Монолитные работы завершаются на станции БКЛ «Новаторская»

Юлия Ямпольская

Город

На станции «Новаторская» южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершаются монолитные работы. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже смонтировали в первом вестибюле эскалаторы. На данный момент они ведут монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции.

— На перегоне между станциями «Новаторская» и «Воронцовская» — завершено устройство жесткого основания тоннелей и верхнего строения пути, ведется проходка последнего тоннеля на участке, — уточнил Бочкарев.

Он также добавил, что станция будет отличаться от других дизайном. Система потолка, по его словам, вместе со светильниками создадут эффектную игру света с множеством цветовых оттенков.

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