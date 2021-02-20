«Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией метро

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первую отапливаемую наземную станцию столичного метрополитена «Новомосковская» начнут возводить на Сокольнической линии в 2021 году. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станция будет построена по новой технологии. Специалисты установят больше вентиляционного оборудования, в связи с чем увеличат подачу теплого воздуха.

— Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например, образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах, — уточнил Бочкарев.

Глава стройкомплекса отметил, что запустить движение поездов по новому участку должны до конца 2023 года.

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