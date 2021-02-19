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Электроподстанцию «Саларьево» построят в ТиНАО
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Электроподстанцию «Саларьево» построят в ТиНАО

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Столичные власти обеспечат «Объединенную энергетическую компанию» участком для строительства подстанции «Саларьево» в поселении Сосенском в Новой Москве. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Для повышения качества ресурсоснабжения потребителей ТиНАО принято решение предоставить АО «ОЭК» в аренду земельный участок площадью два гектара сроком на шесть лет для строительства подстанции 220 кВ «Саларьево», — цитирует главу ведомства Анастасию Пятову «Интерфакс».

Уточняется, что на данной территории разрешено строительство на площади около 22 тысяч квадратных метров.

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электроподстанцияМоскомстройинвестТиНАО
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