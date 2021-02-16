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Более двух миллионов «квадратов» недвижимости введут в ТиНАО до конца года
Фото: АГН «Москва»

Более двух миллионов «квадратов» недвижимости введут в ТиНАО до конца года

Анастасия Колоскова

Город

В 2021 году в Новой Москве планируется ввести 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Уверен, нам это удастся. По итогам января в Троицком и Новомосковском округах застройщики ввели более 465 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Напомню, в 2020 году там было построено всего 2,2 миллиона «квадратов», — отметил Владимир Жидкин.

По словам главы департамента, согласно правилам землепользования и застройки Москвы, в ближайшей перспективе в ТиНАО предусмотрено строительство 35 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости.

Ранее Владимир Жидкин сообщил, что в феврале в ТиНАО планируется ввести более 128 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 62 тысячи «квадратов» — жилые и более 65 тысяч — социальные и промышленные объекты.

Он уточнил, что жилье в Новой Москве пользуется высоким спросом, в том числе из-за привлекательных цен. Так, средняя цена за квадратный метр в новостройке составляет не выше 135 тысяч рублей.

Всего с 2012 года на территории Новой Москвы ввели более 4,57 миллиона «квадратов» социальных и коммерческих объектов. Здесь построили 19 школ, 54 детских сада и 15 объектов здравоохранения.

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ТиНАОстроительствоНовая Москва
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