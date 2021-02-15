Столичные больницы получат 14 новых компьютерных томографов

Фото: Светлана Колсокова, «Вечерняя Москва»

В московские стационары поступят 14 новейших компьютерных томографов, которые были закуплены по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве сегодня делается все возможное, чтобы жителям столицы были доступны лучшие из существующих в мире технологии диагностики и лечения. Закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла позволяют нам получать технику напрямую у производителей и обеспечить бесперебойную работу даже при максимальной загрузке на протяжении длительного времени. А это означает, что жизненно важные обследования для пациентов будут проводиться в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью, — сообщила заммэра.

По ее словам, власти города заключили договоры на поставку 14 компьютерных томографов на 256 срезов в 2021–2023 годах. Один из аппаратов отправится в городскую клиническую онкологическую больницу № 1.

В следующем году два новых томографа на 256 срезов поставят в Больницу имени Плетнева и Больницу № 15 имени Филатова.

В 2023 году еще 11 томографов направят в московскую онкологическую больницу № 62, МКНЦ имени Логинова, ГКБ № 1 имени Пирогова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени Демихова, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Новое оборудование позволит проводить неинвазивные исследования сердца и сосудов для ранней диагностики атеросклероза, а также диагностировать ранние стадии рака и своевременно назначать специализированное лечение.

Напомним, что условия контракта предусматривают, что работоспособность оборудования гарантирована на протяжении всего жизненного цикла, во время которого его будет обслуживать поставщик.

Москва стала одним из первых регионов страны, где стали закупать оборудование по контрактам жизненного цикла. Столичный департамент здравоохранения заключает подобные контракты с декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что более чем 40 московских больниц получили 613 единиц современного медицинского оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла.

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