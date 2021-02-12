Свыше 600 единиц медоборудования поступили в больницы Москвы по контрактам жизненного цикла

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более чем 40 московских больниц получили 613 единиц современного медицинского оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла (КЖЦ).

Среди них 595 аппаратов УЗИ, 400 из которых уже используются медиками. Также больницы получили 17 компьютерных томографов и один аппарат МРТ с уникальной технологией микроциркулярного охлаждения магнита. Его установили в зеленоградской Городской больнице имени М. П. Кончаловского.

Известно, что 413 единиц из всего оборудования уже используют в работе. Часть аппаратов компьютерной томографии в стационарах служат для обследований пациентов с коронавирусом.

Вся техника соответствует современным стандартам. Условия контракта предусматривают, что работоспособность оборудования гарантирована на протяжении всего жизненного цикла, во время которого ее будет обслуживать поставщик.

Москва стала одним из первых регионов страны, где стали закупать оборудование по контрактам жизненного цикла. Столичный департамент здравоохранения заключает подобные контракты с декабря 2019 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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