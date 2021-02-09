Почти 40 столичных поликлиник получат новое медицинское оборудование

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В 38 поликлиниках столицы будет обновлено медицинское оборудование, которое приобрели по контрактам жизненного цикла. Открывшиеся после капитального ремонта медучреждения уже приняли часть техники.

Так, для поликлиник были закуплены 105 аппаратов УЗИ и 65 единиц диагностического оборудования, среди которых 17 маммографов, 31 рентгенодиагностический аппарат и 17 рентгенографических аппаратов типа «U-дуга».

Поликлиники, уже завершившие капитальный ремонт, получили 28 аппаратов УЗИ и 12 единиц диагностической техники.

Вся техника соответствует современным стандартам. Условия контракта предусматривают, что работоспособность оборудования гарантирована на протяжении всего жизненного цикла, во время которого ее будет обслуживать поставщик.

Москва стала одним из первых регионов страны, где стали закупать оборудования по контрактам жизненного цикла. Столичный департамент здравоохранения заключает подобные контракты с декабря 2019 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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