Рост экспорта лекарств из Москвы за 11 месяцев 2020 года зафиксировали аналитики

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Рост экспорта лекарств из Москвы за 11 месяцев 2020 года зафиксировали специалисты. Данные сравнили с показателями аналогичного периода 2019 года. Об этом пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР) сообщила изданию «Вести Подмосковья».

Уточняется, что с января по ноябрь прошлого года Москвы увеличила поставки фармацевтической продукции и медицинских изделий. Рост продаж произошел также благодаря экспорту антибиотиков за границу.

Анализ основных тенденций торговли в России в области медицины провел московский экспортный центр, подведомственный ДПиИР. По итогам исследования выяснилось, что объем продаж за 11 месяцев составил 434 миллиона долларов.

— Таким образом, экспорт лекарств Москвы в январе-ноябре 2020 года увеличился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — рассказал руководитель ведомства Алексей Фурсин.

Лидером продаж стали антибиотики. Их продажи возросли на 84 процента. Помимо этого, вырос экспорт некоторого медицинского оборудования.

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